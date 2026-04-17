Desesperada búsqueda de una nena de 14 años en Mar del Plata

Un nuevo caso estremece a la comunidad marplatense y, particularmente, a la familia involucrada. Natasha Ortega, una nena de 14 años, desapareció el 14 de abril y desde hace tres días que no hay noticias sobre ella.

La búsqueda fue solicitada por la Comisaría Decimoquinta de Mar del Plata. Tras el último contacto, no hubo novedad alguna sobre su paradero, ni siquiera por parte de amigos y allegados a los familiares.

Red Solidaria Mar del Plata abrió sus vías de contacto para comunicarse ante cualquier noticias sobre su paradero, o información que pueda esclarecer el caso: pueden comunicarse al teléfono 2235311774. Además del 911 de la Policía.

También, en la página de Facebook Red Solidaria MDP y sumándose a la difusión con el hashtag #PrestanosTusOjos.