Mucha presión: robó zapatillas y un tensiómetro de la camioneta de un correo privado

Fue imputada por robo agravado por el uso de arma de fuego no secuestrada.

Una de las dos personas que robó mercadería del interior de la camioneta de una empresa de correo privado estacionada en el barrio Coronel Dorrego fue aprehendida por personal policial y en su poder hallaron parte del botín.

Fue un chofer de la firma Andreani el que denunció que le habían robado algunos paquetes de la camioneta estacionada en inmediaciones de Coronel Suárez y la avenida Colón. Según su relato, las personas escaparon para la zona de Monte Varela.

Los oficiales del Comando de Patrullas recorrieron las inmediaciones y en Coronel Suárez casi Gascón vieron a una mujer y la interceptaron a 100 metros del lugar: en su poder tenía una caja con zapatillas y otra con un tensiómetro que fueron secuestradas.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría duodécima, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de causa por robo agravado por el uso de arma de fuego no secuestrada.

La camioneta se encontraba estacionada en Coronel Suárez y la avenida Colón.

La mujer, cuyos datos filiatorios no se dieron a conocer, vive a diez cuadras del lugar de los hechos y quedó alojada en la Unidad Penal N° 50 de Batán.