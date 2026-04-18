Habrá importantes cortes de tránsito en gran parte de Mar del Plata y cambios en los recorridos de los colectivos

Se verá afectado el tránsito desde la Base Naval hasta la zona norte de la ciudad, incluyendo Playa Grande, el centro y La Perla, entre otros sectores.

En conjunto con la Policía de la provincia de Buenos Aires, el Municipio llevará adelante un operativo de control y cortes de circulación para garantizar la seguridad de los atletas y vecinos durante el desarrollo del Maratón Mar del Plata NB Race Series. La competencia, que incluye distancias de 42, 21 y 10 kilómetros, tiene su horario de largada previsto para las 7 y finalizará alrededor de las 13.

El despliegue contará con un total de 72 efectivos policiales y agentes de tránsito en motos, quienes iniciarán las tareas de corte a las 5, y las restricciones se mantendrán vigentes hasta el retiro total de la infraestructura de la carrera.

Principales cortes y restricciones de circulación

En la zona sur del circuito, se prohibirá el ingreso de vehículos en la intersección de las avenidas Peralta Ramos y Juan B. Justo, así como en los cruces de Almafuerte y Alem y Matheu con Aristóbulo del Valle. Por su parte, las calles Formosa, Quintana y Primera Junta en sus intersecciones con Aristóbulo del Valle funcionarán exclusivamente como vías de salida del circuito.

Las líneas afectadas serán: 521, 522, 523, 542, 562, 551, 552, 553, 573, 555 y 581.

Hacia el sector de Playa Grande y la zona del centro, se verán interrumpidos los accesos en los cruces de Alem y Gascón, Brown y Lavalle, y en la avenida Colón en sus esquinas con Paunero, Olavarría, Sarmiento y Lamadrid. Por otro lado, se habilitará el egreso del circuito por las calles Las Heras, Arenales, Moreno y Rivadavia en sus respectivos cruces con la zona costera o avenidas principales.

En el sector del microcentro y La Perla, los cortes más significativos se ubicarán en la avenida Luro y Patricio Peralta Ramos, donde se prohibirá el ingreso vehicular, al igual que en las intersecciones de Entre Ríos y Luro, y Santa Fe con las calles 9 de Julio y 3 de Febrero.

Finalmente, en la zona norte, el operativo contempla desvíos en la calle Balcarce y avenida Independencia, y restricciones en la avenida Libertad y Salta. El retome para los corredores de la distancia de 21k se ubicará en la avenida Constitución y el Acceso Norte, donde el tránsito vehicular circulará por la rotonda bajo un esquema de vallado preventivo.

Según indicaron desde la comuna, se recomienda a los conductores evitar las zonas afectadas y circular con precaución, respetando las indicaciones del personal de seguridad desplegado en los 62 puntos de control establecidos para el evento.

La maratón finalizará alrededor de las 13.

Cambios en los recorridos del transporte público

Del mismo modo, también comunicaron que habrá cambios en recorridos de distintas líneas del transporte público de pasajeros: