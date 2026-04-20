Está perdido en Mar del Plata, sin medicación y no sabe volver: nuevas pistas para hallar a Jorge

Jorge Daniel Mazaet tiene 38 años y está desaparecido. Su historia parece insólita pero es real y muestra una situación preocupante de salud mental que padece una gran parte de la población pero muchos estigmatizan.

La semana pasada se perdió en el Gran Buenos Aires y una pista lo ubicó en Mar del Plata. Hasta aquí llegó su madre y logró dar con su paradero, milagrosamente. Sin embargo, cuando lo llevó con ella a la casa de su prima en la que estaba alojada, no llegó a darle su medicación y el chico se volvió a escapar.

"No tengo noticias de mi hijo y estoy desesperada", le dijo Rosana, la madre, a 0223. Si bien pudo reencontrarse con su hijo tras la primera desaparición, "estaba con un brote psicótico": "Me pidió salir a fumar y en cuestión de segundos desapareció", agregó en diálogo con este medio.

Jorge padece esquizofrenia, vestía jeans verdes y una camiseta de Argentina la última vez que lo vieron. El problema y la preocupación es que no está tomando su medicación. "Estoy viviendo un verdadero calvario. Estamos recorriendo plazas, playas y comedores con mi familia y no lo encontramos", expresó Rosana.

"Les pido que se solidaricen conmigo", finalizó mientras lo busca con una camioneta plaza por plaza, barrio por barrio. De acuerdo a los últimos datos, fue visto por las avenidas Jara y Luro, pero no pudieron dar con su paradero, mientras que en Alfar (donde estaba alojado), los vecinos organizaron su búsqueda.

Ante cualquier información, la familia solicitó comunicarse con los teléfonos celulares: 1123906094 y 119555259.