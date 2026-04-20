Pelea por su vida: motociclista chocó con un camión, está internado y buscan testigos

Este domingo por la mañana, en la esquina de Alvarado y Corrientes, un siniestro entre un camión y una moto dejó a un joven gravemente herido. Ocurrió cerca de las 8 y media de la mañana y el motociclista está internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) peleando por su vida.

El joven fue traslado con múltiples fracturas (una de ellas expuesta en su pierna) y el cráneo lastimado por un fuerte golpe en la cabeza producto del violento impacto.

Por eso, sus allegados buscan encontrar registros del choque. "Estamos tratando de investigar. Él está muy grave así que buscamos novedades. Aparentemente, chocó contra un camión, pero no sabemos mucho más", le dijeron a 0223.

Mariano se encuentra internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Por otro lado, un matrimonio fue testigo de la escena posterior al hecho. Vieron al conductor del vehículo de mayor porte compungido, sin acreditar lo que había sucedido. Estaba junto a dos acompañantes. El motociclista, tendido en el suelo: despierto pero inconsciente. El matrimonio se quedó a ayudar a la víctima hasta que llegó la ambulancia.

Por el horario y el día domingo, no había demasiados transeúntes ni autos en la zona. Tampoco los comercios de la cuadra abiertos. Pero el entorno de Mariano insiste y pide por alguna cámara que pueda esclarecer lo que pasó en la esquina de Alvarado y Corrientes.