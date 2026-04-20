Anticipan la llegada de un súper El Niño: cómo impacta en el clima y la economía

El océano Pacífico está mostrando señales claras de un cambio climático global inminente, con la posible llegada de un fenómeno conocido como Súper El Niño que podría desencadenar condiciones meteorológicas extremas en Argentina y otras regiones.

El meteorólogo Mauricio Saldivar, en el sitio Meteored, confirma que este evento implicará precipitaciones excesivas en áreas agrícolas, crecidas importantes de ríos y un aumento en la frecuencia e intensidad de olas de calor. La situación se agrava debido a una tendencia global de temperaturas récord, lo que podría amplificar los efectos durante 2026 y 2027.

El Niño es una alteración en la circulación atmosférica y oceánica del Pacífico tropical que provoca el debilitamiento de los vientos alisios y el desplazamiento de aguas cálidas hacia las costas americanas. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), este fenómeno modifica la distribución de lluvias y temperaturas en distintas partes del mundo, afectando América, Asia y Europa.

Si bien algunos medios hablan de un “Súper El Niño”, Saldivar advierte que los datos actuales no confirman con seguridad esta categoría. La NOAA estima un 61% de probabilidad de que ocurran condiciones de El Niño, aunque solo un 25% de que sean fuertes o muy fuertes.

Paul Roundy, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, aseguró a The Washington Post que “Existe un potencial real para que se produzca el fenómeno de El Niño más intenso en 140 años”. Sin embargo, los modelos indican que este evento tendrá una intensidad moderada a fuerte, sin alcanzar la magnitud de los episodios de 1997-98 o 2015-16.

Se espera que a partir de la primavera de 2026 se observe una señal húmeda en el noreste argentino, con anomalías de precipitación superiores a 100 mm en Misiones. Durante el verano 2026-2027, el núcleo lluvioso se extenderá por Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y el noroeste bonaerense, con excesos de lluvia de más de 60 mm en todo el trimestre.

Este escenario puede ser beneficioso para zonas con déficit hídrico, pero también implica riesgos de inundaciones en áreas pampeanas ya saturadas, repitiendo patrones que en episodios anteriores provocaron pérdidas millonarias. La ganadería en los humedales del delta del Paraná debe prepararse para enfrentar enfermedades, lesiones en pezuñas y dificultades logísticas si las crecidas de los ríos no se manejan adecuadamente.

Las ciudades ubicadas a orillas de grandes ríos como el Paraná y el Uruguay también estarán en alerta. Las lluvias intensas pueden aumentar el caudal de estos ríos, generando desbordes y evacuaciones masivas, como ha ocurrido históricamente. Los expertos recomiendan reforzar sistemas de alerta temprana y contar con bombas de drenaje para mitigar el riesgo de inundaciones.

El contexto climático global agrava aún más la situación. Los últimos 11 años han sido los más calurosos registrados, y el 2025 estuvo entre los más cálidos, a pesar de la influencia de La Niña. Esto implica que un El Niño moderado hoy puede tener impactos mayores que uno fuerte de décadas anteriores.

Este fenómeno también afectará a Europa, con veranos más calurosos y alternancia entre sequías y lluvias extremas. En marzo de 2026, el servicio europeo Copérnico reportó que la temperatura global fue 1,48 °C superior a los niveles preindustriales y que la extensión del hielo marino ártico alcanzó su mínimo histórico para ese mes.

En Argentina, la agroindustria es clave para la economía y la estabilidad cambiaria, ya que el complejo cerealero y oleaginoso genera miles de millones de dólares en divisas. Por ello, cada cambio en las lluvias y temperaturas repercute directamente en los precios de los alimentos y el tipo de cambio.

Para Saldivar, la inversión en meteorología de calidad y la preparación anticipada son esenciales para mitigar los efectos adversos de estos fenómenos, dado que el clima representa una variable económica crítica para el país.