El dólar oficial avanzó por segunda jornada consecutiva: a cuánto cerró este lunes

El dólar oficial subió este lunes 20 de abril por segunda rueda consecutiva, pero se sostuvo lejos del techo de la banda. En lo que va del año, el dólar acumula una caída del 5,4% en el segmento mayorista.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.377 para la venta y se sostuvo a 22,6% del techo de la banda cambiaria (hoy de $1.687,07).

El dólar oficial minorista cotiza a $1.350 para la compra y a $1.400 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.388,44 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.469,03 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.7%. El dólar MEP cerró a $1.416,05 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.820. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.458,92.