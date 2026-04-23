Nuevo choque de motociclistas en Mar del Plata: un hombre y una mujer fueron trasladados al Higa

El conductor sufrió politraumatismos y se encuentra en el nosocomio local.

Por motivos que son materia de investigación, un hombre y una mujer que se trasladaban en moto fueron impactados en la tarde de este jueves por un Peugeot 206 en la avenida Jara y debieron ser traladados al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

De acuerdo a fuentes consultadas por este medio, las víctimas que se desplazaban en el rodado de menor porte recibieron un duro choque por parte del vehículo cuando pasadas las 14 se desplazaban por la calle Maipú y se disponían a cruzar el boulevard.

Los heridos tienen 40 y 30 años, aproximadamente.

El conductor y su acompañante, de 40 y 30 años aproximadamente, quedaron tendidos en el asfalto con heridas de gravedad y recibieron atención médica de los profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same).

Conforme al parte al que tuvo acceso 0223, el sujeto sufrió politraumatismos producto del impacto, le colocaron un cuello ortopédico y, al igual que a la mujer que viajaba junto a él, fue trasladado al Higa.

Un 206 gris los habría embestido cuando cruzaban la avenida Jara.

Al cierre de esta nota, de acuerdo a fuentes hopitalarias, ambos accidentados se encuentran en el shock room, es decir que todavía son asistidos por el personal de la salud.