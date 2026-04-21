"Es una estafa": iniciaron una falsa colecta para costear el entierro del motociclista que murió al chocar con un camión

El joven había sufrido múltiples fracturas y un fuerte traumatismo de cráneo producto del violento impacto.

Familiares de Mariano Ezequiel Frías, el motociclista de 29 años que murió tras ser chocado por un camión en Corrientes y Alvarado, advirtieron que un grupo de personas comenzó a realizar una colecta falsa, alegando que el objetivo era reunir fondos para el sepelio de la víctima.

Según denunciaron a 0223, en redes sociales empezó a circular una publicación en la que apelaban a la solidaridad y aseguraban que los amigos de Frías estaban "juntando colaboración para cubrir los gastos en este momento tan difícil".

Además, en el posteo brindaban un alias para ayudar a la familia del joven fallecido, que inmediatamente alertó a los medios de comunicación para desmentir la colecta con fines maliciosos.

"Nos enteramos que alguien está pidiendo dinero para él y no es cierto. Es una estafa", expresó una familiar de Mariano, quien el domingo por la mañana fue arrollado por un camión que, según testigos, circulaba a gran velocidad y perdió la vida en la tarde de este lunes en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El accidente ocurrió en la mañana del domingo y Mariano murió alrededor de las 18:30 del lunes.

Por su lado, también remarcaron que no iniciarán ningún tipo de campaña debido a que los costos para el entierro ya fueron cubiertos en su totalidad.

La muerte de Frías

El joven había sufrido múltiples fracturas y un fuerte traumatismo de cráneo producto del violento impacto ocurrido el domingo por la mañana. Tras el siniestro, fue trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció en terapia intensiva peleando por su vida.

A pesar del trabajo de los médicos, el cuadro era irreversible y el fallecimiento se produjo alrededor de las 18:30 del lunes, generando profundo dolor en su entorno.

"Necesitamos cámaras"

En las horas posteriores al hecho, familiares y amigos habían iniciado una campaña para conseguir testigos o imágenes de cámaras de seguridad que permitan esclarecer cómo ocurrió el siniestro, ya que por el horario había pocos vehículos y peatones en la zona.

"Pedimos la solidaridad de todos, cualquier vivienda o comercio que tenga una cámara puede ayudar a la causa para saber bien cómo fueron los hechos", subrayaron.

Por eso, solicitan que quienes tengan datos para aportar puedan comunicarse con la familia o a la Fiscalía de Delitos Culposos.