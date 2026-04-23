Desbaratan un invernadero y punto de venta de marihuana en una vivienda

Un operativo a cargo de División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Mar del Plata de la Policía Federal concluyó con la desarticulación de un punto de cultivo, acopio y comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se llevó adelante en la zona conocida como Villa Cariño, tras unas tareas investigativas desarrolladas durante varias semanas por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos – Oficina de Narcocriminalidad, a cargo del fiscal federal Santiago Eyherabide.

Luego de la orden del Juez Santiago Inchausti, los efectivos irrumpieron en la vivienda donde funcionaba un invernadero con numerosas plantas de marihuana destinadas a su comercialización. Asimismo, se detectó un espacio acondicionado para el acopio de cogollos listos para su distribución.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo, balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el cultivo, cosecha y procesamiento de la sustancia.

El responsable del lugar, un hombre mayor de edad y de nacionalidad argentina, quedó a disposición de la Justicia.