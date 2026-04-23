Desbaratan un invernadero y punto de venta de marihuana en una vivienda
Fue durante un operativo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Mar del Plata de la Policía Federal. El responsable del lugar quedó detenido.
Por Redacción 0223
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Un operativo a cargo de División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Mar del Plata de la Policía Federal concluyó con la desarticulación de un punto de cultivo, acopio y comercialización de estupefacientes.
El procedimiento se llevó adelante en la zona conocida como Villa Cariño, tras unas tareas investigativas desarrolladas durante varias semanas por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos – Oficina de Narcocriminalidad, a cargo del fiscal federal Santiago Eyherabide.
Luego de la orden del Juez Santiago Inchausti, los efectivos irrumpieron en la vivienda donde funcionaba un invernadero con numerosas plantas de marihuana destinadas a su comercialización. Asimismo, se detectó un espacio acondicionado para el acopio de cogollos listos para su distribución.
Como resultado del procedimiento, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo, balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el cultivo, cosecha y procesamiento de la sustancia.
El responsable del lugar, un hombre mayor de edad y de nacionalidad argentina, quedó a disposición de la Justicia.
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