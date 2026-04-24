Secuestran armas y municiones en una casa del barrio Las Avenidas

El avance de una causa en la que la Justicia de Familia intenta determinar la capacidad jurídica de una persona dio paso a un allanamiento en el barrio Las Avenidas donde secuestraron armas largas, cortas y municiones.

Fue personal de la comisaría tercera, con jurisdicción en la zona, el que llevo adelante la medida dispuesta por el Juzgados de Familia N°1 a cargo de Mariana Villar.

En el lugar identificaron a una mujer de 61 años y secuestraron dos escopetas -calibres .20 y .25-, un revólver calibre .32 y municiones de distinto calibre.

Desde la fiscalía en turno a cargo de Florencia Salas dispusieron la formación de causa por tenencia ilegal de arma de uso civil, aunque sin adoptar medida restrictiva de la libertad alguna.

Por su parte, el Juzgado de Familia interviniente dispuso la realización de las actuaciones de rigor.