Video: con helicóptero y más de 300 efectivos, atraparon a una banda de narcotraficantes en Mar del Plata

Droga, dinero, armas, autos y motos robadas. El operativo que efectuó la Policía con más de 300 efectivos en la denominada "Villa Gascón", en el barrio Coronel Dorrego (Gascón al 7700), terminó con 16 aprehendidos según el reporte oficial y un gran botín.

Con un gran despliegue que sorprendió a los habitantes de la zona, desbarataron una banda de narcomenudeo que funcionaba en los domicilios allanados donde fraccionaban la droga.

La causa se inició por denuncias anónimas y generó una exhaustiva investigación para desbaratar a la banda. En ese mismo barrio, el 4 de diciembre un allanamiento de Drogas Ilícitas terminó con un oficial baleado: Ian Ruiz. El caso conmocionó a toda la ciudad, que siguió de cerca su recuperación a lo largo de los meses.

Foto ilustrativa del archivo de 0223.

Desde entonces, se sucedieron las denuncias de los vecinos reportando los hechos delictivos de la organización que los afectaba diariamente y dando cuenta de los movimientos del barrio.

Cómo fue el megaoperativo

El mega operativo de la noche del jueves incluyó refuerzos que llegaron desde la ciudad de La Plata: camiones para trasladar testigos, efectivos (un total de 350) y hasta el helicóptero de la Policía Bonaerense. Según supo 0223, el allanamiento tenía 19 objetivos en cuatro manzanas.

Las intervenciones coordinadas empezaron a las 21 horas del jueves. Si bien eran causas diferentes, en total detuvieron a 16 personas -trece hombres y tres mujeres, una de ellas con pedido de captura por robo- y se secuestraron 42 kilogramos de marihuana, medio kilo de cocaína, balanzas de precisión, teléfonos, dinero y hasta uniformes policiales.

El caso continúa a cargo de la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma. Los videos que se adjuntan en esta nota fueron enviados por los vecinos, sorprendidos por semejante despliegue en el barrio.