Identificaron a la víctima del crimen en el barrio Juramento

La víctima del crimen ocurrido en la madrugada del viernes en el barrio Juramento fue identificada como Eber Ezequiel Puliti, de 39 años. El hombre había sido hallado sin vida cerca de las 3.30 en inmediaciones de Diagonal Gascón y Juramento, y durante las primeras horas del día su identidad era desconocida.

A menos de 12 horas del crimen, la identificación se logró gracias a la extracción de huellas dactilares mediante sistema Morpho ID. Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el cuerpo presentaba al menos dos puñaladas, aunque ese dato será precisado tras la autopsia prevista para este viernes a la tarde. Las personas que viven en la zona no pudieron aportar precisiones sobre las circunstancias del hecho.

El cuerpo de la víctima fue hallado cerca de las tres y media de la madrugada.

Según trascendió, el cadáver de Puliti se encontraba tendido sobre la acera en la vía pública, con el torso desnudo y no lleva sus documentos encima. La víctima presenta una herida de arma blanca en zona intercostal superior derecha y una segunda herida en glúteo derecho.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) constató la falta de signos vitales. Efectivos de la Policía Científica y DDI realizaron las pericias de rigor.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Florencia Salas, quien dispuso las medidas correspondientes para establecer el móvil del crimen y determinar la identidad del o los responsables.