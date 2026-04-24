Cuánto cobran las empleadas domésticas en mayo 2026 según categoría y modalidad de trabajo

En el mes de mayo de 2026, los salarios para las empleadas domésticas permanecen iguales a los de abril, ya que no se alcanzó un nuevo acuerdo paritario que actualice las remuneraciones en el sector de casas particulares. Por lo tanto, los montos vigentes durante abril continúan siendo el mínimo obligatorio, aplicable tanto para quienes cobran mensualmente como para quienes lo hacen por hora.

El salario mínimo obligatorio varía según la tarea realizada y si la trabajadora cumple con retiro o sin retiro. Para las tareas generales, los valores son:

Con retiro: $3.348,37 por hora trabajada, lo que se traduce en un sueldo mensual de $410.773,52 cuando la jornada es completa.

$3.348,37 por hora trabajada, lo que se traduce en un sueldo mensual de cuando la jornada es completa. Sin retiro: $3.599,86 por hora, con un salario mensual que asciende a $455.160,14 si la empleada reside en el hogar donde trabaja.

En el caso de la categoría de cuidado de personas, que implica mayor responsabilidad, los salarios mínimos son superiores:

Con retiro: $3.599,86 por hora y un salario mensual de $455.160,14 .

$3.599,86 por hora y un salario mensual de . Sin retiro: $4.012,14 por hora y $505.578,34 mensuales.

Las categorías más altas, como supervisión de personal o tareas especializadas, cuentan con escalas salariales superiores, aunque en todos los casos estos valores representan el piso obligatorio, salvo que exista un acuerdo que mejore las condiciones.

El cálculo del salario depende de la cantidad de horas semanales trabajadas:

Menos de 24 horas semanales:

Pago por hora multiplicando el valor horario por las horas efectivamente trabajadas.

Entre 24 y 48 horas semanales:

Proporcional al salario mensual ajustado según la carga horaria.

Jornada completa:

Pago directo del salario mensual correspondiente a la categoría.

Este sistema permite que el pago se adapte a diferentes formas de contratación según la cantidad de horas trabajadas.

Aparte del sueldo básico, existen conceptos adicionales obligatorios que deben considerarse. El primero es la antigüedad, que corresponde al 1% del salario por cada año de trabajo en el mismo hogar. Por ejemplo, una empleada con cinco años en la misma casa recibe un 5% extra sobre su sueldo básico.

El segundo concepto es el adicional por zona desfavorable, que implica un 30% más en regiones que cumplan con este criterio, aunque no se aplica en todo el país.

Además, los empleadores están obligados a realizar los aportes y contribuciones correspondientes según la carga horaria de la trabajadora, los cuales no son opcionales.

La antigüedad se refleja como un ítem separado en el recibo de sueldo, sumándose al básico y formando parte del total remunerativo.

Respecto al bono extraordinario que se pagó en marzo y abril de 2026, que fue una suma no remunerativa abonada una sola vez y que variaba según la carga horaria semanal, hasta el momento no se ha anunciado su extensión para el mes de mayo.