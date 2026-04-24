El dólar mayorista subió por primera vez en dos semanas: a cuánto cerró este viernes

El dólar oficial tomó temperatura y subió por tercera rueda al hilo sobre el cierre de la semana, luego de que el tipo de cambio anotara el pasado jueves su mayor avance en lo que va de abril.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio escaló $7,5 (0,5%) a $1.399,5 para la venta, su nivel más alto desde el 13 de marzo. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.693,51) se ubicó a 21%.

El dólar oficial minorista cerró a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.412,41 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.497,65 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%. El dólar MEP cerró a $1.439,20 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.489.