Marinero, hincha de Alvarado y buen compañero: la despedida de los allegados de Eber, el hombre asesinado en Juramento

Esta madrugada en el barrio Juramento hallaron el cuerpo sin vida de Eber Ezequiel Puliti, de 39 años. Estaba tendido sobre la calle en las inmediaciones de Diagonal Gascón y Juramento, con el torso desnudo y sin documentos. Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que presentaba al menos dos puñaladas, en la zona intercostal superior derecha y en el glúteo del mismo costado.

Las personas que viven en la zona no pudieron aportar precisiones sobre las circunstancias del hecho, por lo cual todo es materia de investigación en una causa que quedó a cargo de la fiscal Florencia Salas. A minutos de desarrollarse la autopsia, familiares, compañeros y allegados de Eber lo despidieron a través de las redes sociales.

Quién era Eber Puliti

Eber era marinero. Pertenecía a la agrupación Latitud 38 y al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Estaba juntado con su mujer, Mercedes, y tenía dos hijos mellizos. Su otro gran amor era el club Alvarado, al que iba a ver a todas partes. Muchos de los hinchas lo despidieron en redes y destacaron su inmenso compromiso con el equipo.







"Que noticia triste, un gran pibe, laburante y familiero. Las veces que compartimos Tribuna, siempre con sus hijos acompañandolo con su amor a Alva. Abrazo al cielo Eber querido", expresó un allegado. "Eber querido te vamos a extrañar mucho, tantos viajes y previas y asados y peñas! Abrazo fuerte y fuerza a los mellis y al resto de familiares", agregó otro hincha.

















"​Eber no solo fue un colega, sino una persona que dejó huella entre nosotros por su calidez y compañerismo", expresaron desde el Sindicato de Marineros de Mar del Plata. En la publicación de SOMU, agregaron con dolor: "Hay despedidas que el mar no entiende... Hoy uno de los nuestros zarpa antes de tiempo".





