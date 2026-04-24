Médicos atendían a un paciente en grave estado y sufrieron un insólito robo

Médicos del Same de Mar del Plata sufrieron un robo cuando atendían a una persona que había sufrido un ACV. Foto ilustrativa.

Médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) de Mar del Plata sufrieron un robo cuando atendían a una persona que había sufrido un accidente cardiovascular (ACV). Debido a la importancia del instrumental, piden la solidaridad de los vecinos para recuperarlo.

El robo ocurrió este jueves cuando los profesionales atendían a una persona en delicado estado de salud, en un barrio de la periferia marplatense. Cuando volvieron al móvil, descubrieron que un importante insumo ya no estaba.

Según pudo saber 0223, el hecho sucedió en la noche del jueves en la calle 224 entre Gaboto y Solís, cuando los médicos atendían un código rojo. “No se había solicitado un patrullero porque si tarda en venir, el paciente se muere”, señalaron fuentes consultadas por este medio.

El objeto robado era un bolso de color azul, denominado “de vía aérea” en la jerga médica, se utiliza para atender cuadros de ACV e infartos de cuadro parocardiorrespiratorio.

“Había además medicamentos e insumos muy caros, como una cánula de mayo, para entubar pacientes cuando están inconscientes. Eso era lo más caros que hay en la unidad y no tiene valor de reventa”, advirtieron.

Un bolso azul con importantes insumos fue robado de una ambulancia. Piden la solidaridad de los marplatenses. Foto ilustrativa.

Si alguien localiza un bolso color azul de las características mencionadas, favor de comunicarse al 911.