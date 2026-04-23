“Vio el cuchillo con sangre y lo tiró”: así fue el brutal robo a un restaurante del centro

Días atrás 0223 contó acerca del brutal intento de robo que sufrió un resto bar de la zona céntrica de Mar del Plata, que terminó con un delincuente apuñalado por la espalda en el interior del local.

Esta mañana se conocieron detalles de cómo fue el violento ataque, ocurrido el martes 21 de abril a las 23.30 en Belgrano y Santa Fe, que además dejó a dos mujeres de 23 años en total estado de shock. “Entró este hombre, grandote, cuando había unas personas en las mesas y dijo «todos al piso». Y quedó mi compañera acá adelante, sola. Entonces, la agarró de los pelos y la sujetó del cuello. Estaba muy violento. Y a unos metros estaba la cocinera, viendo todo”, comenzó su relato una de las empleadas.

El violento robo ocurrió cerca de la medianoche. Foto: 0223.

"Vio cómo la estaban ahorcando"

Según el comentario de testigos, la cocinera, al ver que a su compañera la estaban agrediendo, decidió actuar de forma instintiva. “Ella estaba en ese momento cortando unas papas y vio como la estaba ahorcando y asfixiando a la otra chica. Y fue una reacción, de querer sacarlo y lo apuñaló. No se dio ni cuenta que tenía el cuchillo en la mano, fue algo de segundos. Cuando vio el que tenía el cuchillo con sangre, lo tiró”, relató.

El ladrón fue herido en el torso con un cuchillo de cocina. Foto ilustrativa.

“Leí en algunas noticias que decían que este ladrón forcejeó con las dos empleadas y que una agarró y le clavó un cuchillo. No fue así. Es más, las dos quedaron super mal, con ataque de pánico. Tuvo que venir una ambulancia para asistirlas porque no se podían calmar. Fue una situación fea. A la chica que la estaban asfixiando, le quedaron las marcas de la mano en el cuello”, dijo.

El delincuente fue atendido en el Higa. Foto: 0223.

Consultada acerca si la zona céntrica es insegura, la mujer admitió que hay otros locales gastronómicos abiertos hasta la medianoche y no habían registrado hechos de esta magnitud de violencia. “Nuestro local funciona desde hace unos cuatro meses. De noche hay poca gente caminando y a veces se ven algunas caras raras. Pero pensábamos que era tranquilo, que nada podía pasar”.

El delincuente, de 42 años, recibió algunas curaciones en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y posteriormente fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.