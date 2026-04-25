Violento robo en una reconocida cadena: amenazaron a empleados y escaparon con dinero de la bóveda

El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 22, cuando cuatro delincuentes, uno de ellos armado, asaltaron la bóveda de una sucursal de artículos de construcción y hogar ubicada en avenida Monseñor Zabala y Méndez Funes de Milán, en el barrio López de Gómara.



Según trascendió, los asaltantes llegaron al lugar en una camioneta Volkswagen Amarok gris. Tras ingresar, amenazaron a los guardias de seguridad y los obligaron a llevarlos hasta las cajas de recaudación. Si bien en un primer momento no encontraron lo que buscaban, lograron llevarse 300 mil pesos.

Luego de concretar el robo, los cuatro delincuentes escaparon en la misma camioneta, provocando algunos daños en el estacionamiento del lugar. La policía fue alertada y arribó minutos después, cuando los asaltantes ya se habían dado a la fuga.



Hasta el momento no hay detenidos y se iniciaron las investigaciones correspondientes. Algunos vecinos señalaron a 0223 que podría tratarse de los mismos delincuentes que cometieron un hecho similar días atrás en el barrio Libertad.