Golpe comando en un minuto: roban 20 millones de pesos de una estación de servicio

Son menos de noventa segundos los que empleó una banda compuesta por al menos cinco delincuentes para llevar adelante un golpe comando a una estación de servicio de la que escaparon con unos 20 millones de pesos que estaban en la oficina del encargado.

Según el video al que tuvo acceso 0223, el hecho se registró minutos antes de las cuatro de la madrugada cuando un VW Gol Trend de color blanco legó al playón de la estación de servicio Puma ubicada en Juan B. Justo y Peralta Ramos.

Los ladrones descienden del rodado y mientras uno amenaza con un arma de fuego al personal, otros emplean un ariete para romper la puerta de acceso a la oficina del encargado. De ese lugar sustrajeron unos veinte millones de pesos y rápidamente escaparon en el auto.

“Todos usaban pasamontañas y cuando escaparon del lugar efectuaron al menos dos detonaciones para cubrir la huída”, confirmaron las fuentes consultadas por 0223.

Personal policial se hizo presente en el lugar y efectivos de Policía Científica llevó adelante las medidas de rigor para intentar levantar rastros que permitan identificar a los autores que quedaron registrados en las cámaras de seguridad.

Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía temática de robo a comercios a cargo de Fernando Berlingeri.