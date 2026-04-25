Conmoción en el puerto: un tripulante murió a bordo de un buque

El hecho sucedió ayer y la muerte fue constatada al amarrar.

Un hombre de 37 años fue hallado sin vida a bordo de un buque y su cuerpo fue desembarcado en el puerto, tras un operativo coordinado con Prefectura.

Según la información preliminar, el tripulante había manifestado durante la jornada previa dolor en el pecho, molestias en la garganta y náuseas, por lo que había realizado consultas médicas.

Sin embargo, en la mañana de este sábado, el hombre no despertó, lo que encendió la alarma entre sus compañeros. Ante esta situación, desde la embarcación se dio aviso a Prefectura, que activó el protocolo correspondiente.

Una unidad médica realizó un punto de encuentro con el personal y posteriormente se procedió al traslado del cuerpo hacia la escollera, donde se constató el fallecimiento.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias del deceso, que en principio fue catalogado como óbito, a la espera de las pericias que permitan determinar las causas de la muerte.