Identificaron al tripulante que falleció en alta mar: trabajaba desde los 17 años en el puerto y tenía dos hijas

El buque llegó alrededor de las 12 a Mar del Plata.

Este sábado por la mañana, un hecho de alta tensión conmocionó la zona del puerto, cuando un hombre de 37 años fue hallado sin vida a bordo de un buque y su cuerpo fue desembarcado tras un operativo coordinado con Prefectura.

Según las primeras informaciones, el tripulante había manifestado durante la jornada previa dolor en el pecho, molestias en la garganta y náuseas, por lo que había realizado consultas médicas.

En el lugar el capitán del barco no descendió

El hombre, de 37 años, fue identificado como Matías Vílchez, quien trabajaba como marinero en el puerto desde hacía casi 20 años y era padre de dos niñas. La familia atraviesa un profundo dolor, pero pide justicia y cuestiona el accionar del capitán por el desenlace de los hechos.

Según relataron familiares del tripulante a 0223, Matías se había embarcado el sábado pasado y el viernes le había avisado por mensaje a su esposa sobre su estado de salud, manifestando dolencias en el pecho e incluso comentando que había sufrido un preinfarto. Días antes, también le había mencionado una sensación de amenaza, ya que había mantenido una discusión con el capitán del barco.

Tenia 37 años, trabajaba hace casi 20 años

Ante esto, la familia encuentra incongruencias entre el informe presentado por el capitán y los últimos mensajes de Vílchez, donde el responsable dejó por escrito que el marinero presentaba un dolor de estómago. Además, señalaron que no se dio aviso a Prefectura hasta las 6 de la mañana, cuando sus compañeros fueron a verlo, y lo encontraron sin vida. Los hechos se encuentran en investigación.

“Era un hombre trabajador, su padre fue capitán de barco, lo conocían y lo querían. Se había casado hace poco”, comentó su cuñada, con dolor por la pérdida de su familiar.

Sus compañeros lo encontraron a las 6 de la mañana sin signos vitales.

Mientras tanto, las autoridades investigan las circunstancias del deceso, que en principio fue catalogado como óbito, a la espera de las pericias que permitan determinar las causas de la muerte.