Impactante: grave denuncia y video de agresiones de una modelo a un exjugador de Los Pumas

La modelo y fisicoculturista Pamela Pombo denunció penalmente a su exmarido, el histórico exintegrante de Los Pumas Patricio Albacete, por violencia de género y tentativa de homicidio. La mediática hizo pública la acusación a través de sus redes sociales, donde compartió grabaciones que registran momentos de extrema tensión y agresiones físicas sufridas en el ámbito doméstico.

El vínculo entre ambos se había formalizado con un casamiento civil en diciembre de 2024, seguido por una ostentosa celebración en la localidad de Pilar. Sin embargo, la convivencia sufrió un rápido deterioro que desembocó en una separación definitiva en enero de este año, apenas semanas después de la boda.

Pombo detalló que el ciclo de violencia escaló de manera alarmante a pesar de sus intentos por salvar la relación mediante terapia de pareja. En la denuncia, la modelo relata que el miedo y la frustración terminaron por quebrar el vínculo, denunciando incluso un reciente intento de asfixia que motivó la calificación de tentativa de homicidio agravado.

En el material audiovisual difundido por la víctima, se observa al exdeportista en una actitud violenta. Actualmente, la modelo cuenta con asistencia legal y psicológica especializada para afrontar las instancias penales contra el ex segunda línea de la Selección nacional.__IP__

Asimismo, la Justicia dictó una restricción de acercamiento y la entrega de un dispositivo de botón antipánico para la denunciante. Además, le ordenaron a Albacete dejar el lugar familiar en un lapso de 90 días.