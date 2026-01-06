La relación entre Patricio Albacete, histórico integrante de Los Pumas, y la modelo fitness Pamela Pombo llegó a su fin de manera turbulenta y con un fuerte impacto mediático. A poco más de un año desde su casamiento, la pareja atraviesa una separación envuelta en un escándalo que ya se encuentra en manos de la justicia.

La confirmación de esta ruptura la brindó la periodista Karina Iavícoli, quien contactó a Pamela Pombo. La modelo fue contundente: “Es verdad, me estoy separando. No puedo dar los motivos porque es algo muy grave y delicado que ya tienen mis abogados”, afirmó.

En señal de la crisis, ambos eliminaron de sus redes sociales todas las imágenes y videos que compartían juntos, incluyendo los registros de su fastuosa boda celebrada en junio de 2024. Pamela solo mantuvo algunas fotografías personales, como las que muestran su vestido de novia o momentos con amigas, dejando fuera cualquier vestigio de su vínculo con el exrugbier.

La historia de amor comenzó de manera casual en un gimnasio, donde ambos coincidían entre pesas y máquinas. Tras años de encuentros esporádicos, decidieron formalizar su relación. El 28 de diciembre de 2023 se casaron por civil y siete meses después celebraron una gran fiesta en Pilar con 250 invitados, 20 damas de honor y 15 padrinos.

En su momento, Pamela había contado que Albacete apoyaba su carrera como creadora de contenido para OnlyFans: “Él no tiene problema, me ayuda con el tipo de foto que puede gustarle a los hombres”, dijo la modelo en una entrevista.

Pombo y Albacete celebraron una gran fiesta en Pilar con 250 invitados, 20 damas de honor y 15 padrinos.

Patricio Albacete es una figura emblemática del rugby argentino. Con una trayectoria que incluye la participación en tres Mundiales (2003, 2007 y 2011) y destacados pasos por clubes franceses como Stade Toulousain y Racing 92, fue reconocido con un Premio Konex como uno de los mejores jugadores de la década. Actualmente, con 45 años, se dedica a la docencia deportiva, la empresa vitivinícola y es autor del libro autobiográfico “Mil Batallas”.

Por su parte, Pamela Pombo saltó a la fama en 2011 como parte de las “hermanas Pombo” y protagonizó varios episodios mediáticos. Posteriormente, cambió su rumbo para convertirse en fisicoculturista competitiva, ganadora de múltiples premios, instructora y una exitosa creadora de contenido para adultos.

El motivo exacto de la separación permanece bajo estricta reserva judicial debido a la gravedad de las acusaciones que enfrenta la pareja. Por ahora, el caso continúa desarrollándose en el ámbito legal y el escándalo está lejos de terminar.