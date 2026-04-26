Persiguieron a motociclista catorce kilómetros por la ruta 11

Casi catorce kilómetros fue la duración de una persecución que personal policial comenzó en Santa Clara del Mar y permitió interceptar a un motociclista en el barrio Zacagnini: el rodado no registraba impedimento legal alguno y el conductor fue notificado de una causa por resistencia a la autoridad.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, fue personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar que hacía un control de rutina el que alertó sobre la fuga de una moto Rouser 400 tras girar en U.

Tiene 32 años.

Junto a personal del Grupo de Patrulla Motorizada comenzó una persecución por ruta 11 que se extendió hasta la intersección de Anchorena y la avenida Tejedor en Mar del Plata. “Ya en ese lugar no quiso identificarse, no acató las órdenes impartidas y se resistió al trabajo policial”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Si bien el rodado no tenía impedimento legal alguno fue secuestrado por personal de Tránsito municipal a partir de las infracciones cometidas.

El sujeto de 32 años fue notificado de la formación de una causa por resistencia a la autoridad y trasladado a Tribunales para declarar ante la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro.