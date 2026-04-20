Mordió y golpeó a los policías que lo atraparon tras una persecución
Sucedió el domingo cuando abandonó la camioneta que manejaba y quiso escapar a pie. Tenía un pedido de captura activo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 28 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo desde el 31 de enero pasado fue aprehendido el domingo luego de morder a un oficial de policía y golpear a otra tras una persecución.
Todo comenzó en Ayolas y Canosa cuando personal del Comando de Patrullas, en recorrida preventiva, quiso interceptar una Chevrolet Tracker durante un operativo de rutina.
En ese momento el conductor de 28 años fugó a pie y fue perseguido cien metros hasta llegar a una vivienda en Canosa y Hernandarias. Allí mordió a un oficial y golpeó en el rostro a una agente hasta que fue reducido.
Al identificarlo confirmaron que registraba un pedido de captura activa desde el 31 de enero pasado solicitado por el Juzgado de Garantías N°2.
El rodado fue secuestrado tras labras actas por falta de licencia de conductor, seguro y VTV mientras que el imputado por resistencia a la autoridad y lesiones leves deberá declarar en Tribunales.
Leé también
Temas
Lo más
leído