A días de su debut profesional, el peleador que salió a buscar sponsors para seguir peleando

Se prepara para su debut profesional en MMA, pero necesita apoyo económico y marcas que lo acompañen para llegar en condiciones a la pelea.

Walter Maidana es uno de los tantos talentos silenciosos que crecen en el circuito de las artes marciales mixtas en Argentina, pero su historia tiene un condimento especial: a semanas de su debut profesional, no solo entrena al máximo nivel en Mar del Plata, sino que también pelea fuera del octágono en busca de apoyo. Con pasado en distintas disciplinas de combate y un camino marcado por el sacrificio, hoy levanta la voz para conseguir sponsors que lo ayuden a llegar en condiciones a su compromiso del 17 de mayo.

En diálogo con 0223, Maidana contó sus comienzos. “Arranqué en Glew, en el club del barrio, probando varios deportes: básquet, rugby, handball, natación… hasta que un día vi un cartel de alguien con quimono negro y me llamó la atención”. Tenía apenas 12 años cuando decidió probar por primera vez. Ese primer entrenamiento, exigente e intenso, lo marcó. Se quedó cuatro años, fue campeón nacional y llegó a representar a la Argentina en Sudamérica.

La pandemia frenó su crecimiento durante casi dos años, pero también le abrió una nueva puerta. “Cuando volvió todo, quería probar algo distinto y me encontré con el kickboxing en Lomas de Zamora”, recuerda. En apenas tres meses ya había hecho tres peleas, impulsado por un entrenador que vio en él una buena base y muchas ganas. Fue en ese entorno donde empezó a escuchar cada vez más sobre las MMA.

Aunque al principio no era su objetivo, terminó probando. “No me gustó el ambiente al principio, pero sí el deporte”, admitió. Ese primer contacto fue en Lanús, pero su camino continuó en Villa Crespo, donde pasó tres años y sumó experiencia competitiva. Sin embargo, cuando estaba por debutar, una situación contractual lo hizo dar un paso al costado. “Me pedían firmar cláusulas absurdas, así que decidí irme”, explicó.

Ese momento de incertidumbre lo llevó a reinventarse. Incursionó en boxeo durante un año y medio y sumó entrenamiento en lucha olímpica. Pero el punto de inflexión llegó con una decisión personal: mudarse a Mar del Plata junto a su pareja. “Acá encontré un equipo que me trata muy bien y donde me siento cómodo”, aseguró.

Hoy entrena en la academia Brothers of Life junto a referentes como el Chino Vallejos. “Somos entre 10 y 12 peleadores con mucho nivel, cada uno con su estilo. Eso nos hace crecer a todos”, destacó. La rutina es intensa: doble turno de lunes a viernes, combinando disciplinas como boxeo, muay thai, lucha y jiu-jitsu. “Es un entrenamiento muy variado, eso es lo lindo de las MMA”, agregó.

En su recorrido ya acumuló logros importantes: podios en torneos profesionales, competencias internacionales en Paraguay y Brasil, e incluso títulos. Su récord en MMA es de 5-3, con participación en eventos reconocidos. Pero ahora enfrenta un nuevo desafío: el 17 de mayo debutará como profesional en Lomas de Zamora. “Me siento un peleador muy distinto, con más experiencia y más completo”, afirmó.

En la previa de esa pelea, Maidana también busca apoyo. “Mar del Plata es una ciudad que me trató muy bien y la siento como mi casa. Me gustaría que la gente me acompañe”, dijo. Él apunta a conseguir sponsors, desde casas de suplementos hasta profesionales como nutricionistas o fisioterapeutas. “Todo suma para poder prepararme mejor y llegar en peso”, explicó.

Sus objetivos son claros y ambiciosos. “Quiero representar al país a nivel mundial. La UFC es un sueño, pero también hay otras ligas importantes como KSW o PFL”, señaló. Más allá de lo deportivo, también busca dejar un mensaje: “Quiero inspirar. Tuve un camino difícil, pero con esfuerzo todo se puede. Hay que soñar en grande”.

A la hora de elegir referentes, no duda: Sergio 'Maravilla' Martínez y Alejandra 'Locomotora' Oliveras. “Son ejemplos de humildad y superación, personas que lograron todo desde abajo”, sostuvo. También resalta la influencia de su entorno actual, especialmente del Chino Vallejos: “Entrenar con él es una locura. Es top mundial y, además de su nivel, transmite muchísimo desde su experiencia”.

Con los pies en la tierra y la mirada puesta en el futuro, Walter Maidana se prepara para dar el salto. Su historia recién empieza, pero ya tiene una certeza: el camino del sacrificio es el único que conoce, y también el que lo puede llevar a lo más alto.