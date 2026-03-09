Quiénes son los argentinos que pelearán en la Velada del Año de Ibai Llanos

El evento de Ibai Llanos que suele paralizar el Internet tendrá su sexta edición con mucha presencia argentina.

Este lunes se llevó a cabo la presentación de La Velada del Año VI, el evento de Ibai Llanos que reúne a influencers en un cuadrilátero ante miles de espectadores en los escenarios más imponentes de España —y con otros tantos millones de usuarios que siguen la transmisión vía streaming—.

La expectativa por el evento que dará lugar el próximo 25 de julio no para de crecer.

En esta oportunidad, al igual que en varias de las anteriores, el evento de boxeo amateur que paraliza al Internet una vez por año contará con presencia argentina. Periodistas, artistas, youtubers e influencers, entre otras personalidades, le pondrán picante a la sexta edición del certamen transmitido en plataformas como Twitch, YouTube y TikTok.

Se disputará el 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, Sevilla, habrán diez combates y veinte participantes: diez hombres y diez mujeres, convirtiéndose así en la edición con mayor presencia femenina.

Gastón Edul enfrentará a Edu Aguirre

El periodista argentino, conocido por su trabajo junto a la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, hará su estreno en el ring ante Edu Aguirre, un comunicador español que se presenta como su antítesis perfecta: crítico de Lionel Messi y con una cercanía especial a Cristiano Ronaldo.

La invitación a Gastón Edul surgió tras una visita de Ibai a la Argentina, donde coincidió con Davoo Xeneize y le propuso que su amigo se enfrentarse a Aguirre, participante habitual de El Chiringuito como corresponsal del Real Madrid y con una fuerte amistad con el astro portugués.

“Se lo conté a Cristiano comiendo hace dos semanas”, afirmó el periodista, añadiendo que el futbolista le respondió con un contundente consejo: “Aplástale”.

Lit Killah y Kidd Keo: un combate entre cantantes

Dos artistas muy conocidos dentro de la escena urbana también tendrán su oportunidad de demostrar sus aptitudes para el boxeo, más específicamente, el argentino Lit Killah y el español Kidd Keo.

De los escenarios al ring, Lit Killah y Kidd Keo se enfrentarán a golpes sin cabezal (o, por lo menos, eso propusieron en el cara a cara).

"¿Vos sabés de dónde soy yo? ¿Fuiste a González Catán alguna vez? Te invito a dar una vueltita por allá a ver quién es más calle", respondió el excompetidor de El Quinto Escalón ante las intimidaciones del trapero local.

El combate entre Lit y Keo promete ser uno de los más interesantes de la noche sevillana, no solo impulsado por la guapeza y la popularidad de ambos, sino también por el choque entre la escena argentina y la española.

Gero Arias combatirá ante Viruzz en una pelea que promete

Sin dudas, la pelea que en la previa aparece como la de mayor nivel boxístico es la que enfrentará al influencer fitness Gerónimo Arias con Viruzz, uno de los youtubers más importantes de España.

El estilo intenso de ambos, físico y con mucha capacidad encima del ring, será lo más cercano a un combate de boxeo profesional en la historia del evento. Además, cuenta con un agregado especial: el español viene de derrotar a varios streamers de la comunidad argentina, entre ellos, Momo Benavidez, Tomás Mazza y el chileno Shelao.

Por su parte, Gero Arias, de 22 años, hizo una auspiciosa presentación en el cuadrilátero sobre fines de 2025 en Párense de Manos 3, el evento de Luquitas Rodríguez que emula al de Llanos pero con esencia criolla. En el primer cara a cara, prometió vencer al némesis de sus colegas y competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Angie Velasco protagonizará uno de los combates femeninos

La reconocida youtuber nacional, Angi Velasco (sí, su nombre real es ese y no un diminutivo de Ángela, Ángeles o Ángelica, como muchos presumen), se enfrentará a su par puertorriqueña Alondrissa.

Angie Velasco es una creadora de contenido argentina que ganó popularidad con videos de humor y lifestyle. Con el tiempo consolidó una gran comunidad: supera los dos millones de seguidores en Instagram, casi cinco millones en TikTok y más de seis millones de suscriptores en YouTube.

Del otro lado estará Alondrissa, influencer y streamer de Puerto Rico que también construyó una fuerte presencia digital con contenido de entretenimiento, reacciones y transmisiones en vivo para el público latino.