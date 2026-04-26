Video: Así evacuaron a Trump en plena cena de corresponsales tras reportes de disparos

Una noche que prometía ser de gala terminó en tensión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado de urgencia este sábado durante la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, luego de que se escucharan fuertes estallidos en el lobby del hotel. El Servicio Secreto activó de inmediato el protocolo de seguridad y retiró al mandatario sin que resultara herido.

El episodio generó momentos de pánico entre los asistentes —periodistas, funcionarios y legisladores— que se tiraron al suelo al escuchar los ruidos. En cuestión de segundos, los agentes escoltaron fuera del salón a Trump, a la primera dama Melania Trump, al vicepresidente JD Vance y a otros integrantes del Gobierno. Las autoridades confirmaron que no hubo heridos y que un sospechoso fue detenido.

Minutos después, el propio Trump se expresó en su red Truth Social, donde calificó la situación como “una noche intensa” en Washington y destacó el accionar de las fuerzas de seguridad. También aseguró que el presunto tirador fue capturado y deslizó que el evento podría continuar, aunque dejó la decisión final en manos de las autoridades.

Todo ocurrió a pocos minutos de iniciado el evento, cuando el presidente estaba en el estrado del hotel Washington Hilton, a metros de la Casa Blanca. Imágenes difundidas por medios internacionales muestran el momento exacto en que los agentes irrumpen con armas desenfundadas y lo retiran del lugar en medio de la confusión.

Por ahora, no está claro qué originó los estallidos. Según trascendió, en medio del caos un agente llegó a gritar “¡Disparos!”, mientras algunos testigos aseguraron haber escuchado al menos tres detonaciones. Incluso, una asistente relató que vio a un hombre caer mientras los efectivos tomaban posiciones dentro del edificio.

Entre los evacuados también hubo figuras clave del gabinete, como el secretario de Estado Marco Rubio y otros altos funcionarios, que fueron trasladados a zonas seguras.

La tradicional cena —uno de los eventos más importantes del calendario político y mediático de Estados Unidos— quedó en suspenso. Aunque los organizadores no descartaron retomarla, todavía no está claro si Trump volverá para dar el discurso que tenía previsto en una noche que terminó lejos de lo protocolar.