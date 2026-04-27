Llegó el Zara brasileño a la Argentina: la marca que apuesta por el país con precios premium

La marca Farm Rio, conocida mundialmente como el "Zara brasileño", consolidó su desembarco en la Argentina con la apertura de su tienda exclusiva en el Alcorta Shopping. Fundada en 1997 en Río de Janeiro, la firma se destaca por una propuesta estética que fusiona el arte tropical con diseños femeninos de alta gama. Su llegada representa un hito en la expansión regional de la compañía, que ya posee más de 130 locales en tierras vecinas y presencia en las principales capitales de la moda.

El nuevo local de Palermo ocupa una superficie de 105 metros cuadrados decorados con mobiliario artesanal y piezas de artistas que recrean la energía del trópico. Para su lanzamiento, la empresa trajo una colección de verano compuesta por 200 piezas exclusivas, entre las que sobresalen vestidos estampados y conjuntos relajados. La ambientación de la tienda busca ofrecer una experiencia de compra envolvente que combina la cultura carioca con elementos arquitectónicos seleccionados especialmente para el público local, aunque ya empezaron a cambiar la cartera de productos por los vinculados al invierno.

Lanzaron la colección de verano y ahora aprovecharán el cambio de estación.

Cuáles son los precios de las prendas del Zara brasileño

Los precios de las prendas sitúan a la firma dentro del segmento premium, con valores que comienzan en los 95.000 pesos para remeras básicas y tops. En el caso de los vestidos más elaborados y conjuntos icónicos de la marca, los montos pueden alcanzar los 860.000 pesos según la complejidad del diseño. Esta estrategia de posicionamiento apunta a un consumidor que valora la exclusividad y la calidad de los materiales, diferenciándose de las propuestas de moda rápida más económicas y masivas.

El plan de negocios en la región contempla la apertura de entre ocho y diez sucursales adicionales repartidas entre Argentina y Uruguay durante los próximos años. Los directivos de la firma apuestan a fortalecer el canal mayorista y mantener su presencia en los centros comerciales más importantes de la zona metropolitana. Según informaron desde la marca, el objetivo es que el país se convierta en un destino relevante dentro de su mapa global de distribución y tendencia.