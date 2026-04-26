Murió el emblemático director argentino Adolfo Aristarain

El cine argentino y español perdió a una de sus figuras más influyentes con el fallecimiento en Buenos Aires del director Adolfo Aristarain a los 82 años, quien deja como legado una filmografía esencial y una reciente distinción: la Medalla de Oro 2024 otorgada por la Academia de Cine por ser uno de los nombres fundamentales en la historia del cine en español.

Aristarain, nacido en 1943 en el barrio porteño de Parque Chas, fue el primer director argentino en recibir este reconocimiento, que la Academia de Cine justificó por su contribución decisiva al cine argentino y su marcado aporte a la cinematografía en español. Entre los galardones más destacados de su carrera figuran el Goya a la Mejor Película Iberoamericana por Un lugar en el mundo y el Goya al Mejor Guión Adaptado por Lugares comunes.

La carrera de Aristarain es inseparable de la historia del cine de Argentina y su conexión con España. Vivió en España durante siete años, donde rodó varias de sus películas más reconocidas, y trabajó junto a figuras notables como Mario Camus, de quien fue asistente de dirección y colaborador en guiones, así como a directores internacionales como Sergio Leone, Lewis Gilbert y Gordon Flemyng.

Adolfo Aristarain falleció a los 82 años y deja una huella imborrable en el cine argentino y español.

El cineasta tuvo sus inicios en la industria desempeñando múltiples roles: comenzó como meritorio, se formó como sonidista, montador, ayudante de producción y de dirección, e incluso apareció frente a cámara en Dar la cara de José Martínez Suárez. La colaboración con su maestro Mario Camus y con su inseparable guionista Kathy Saavedra -a quien atribuyó haber evitado la sensiblería en sus trabajos- marcó la profundidad de sus historias.

Aristarain se definía como un cineasta hecho a sí mismo y un enamorado del séptimo arte desde la infancia, cuando acudía diariamente a las salas para ver “dos o tres películas” tras salir del colegio. Su admiración por directores como John Ford y Alfred Hitchcock influyó decisivamente en su estilo narrativo, caracterizado por relatos vitalistas y evocadores.

Entre los nombres más recurrentes y admirados por Aristarain figuran actores y actrices como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro. El director dedicó atención especial a sus intérpretes, convencido de que sin ellos “hubiera sido imposible hacer películas”.

Su filmografía incluye títulos esenciales como Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo, La ley de la frontera, Martín (Hache), Lugares comunes y Roma, su última producción.