Cómo ahorrar hasta $10.000 en Comercios de Cercanía con Cuenta DNI

El viernes 1° de mayo no solo es feriado por el Día del Trabajador, también es el día en que Cuenta DNI renueva todos sus beneficios para el nuevo mes. Y hay una novedad que va a interesar a quienes usan la billetera del Banco Provincia habitualmente: el descuento en comercios de cercanía permitirá ahorrar el doble esta semana.

Según confirmaron fuentes consultadas por 0223, los nuevos beneficios de mayo entrarán en vigencia el mismo día del feriado, aunque el detalle exacto de los porcentajes todavía no fue dado a conocer de manera oficial por el Banco Provincia.

De esta forma, un consumidor que haga la compra semanal en comercios de cercanía hasta el jueves podrá volver a disponer del beneficio desde el viernes. De confirmarse el mismo monto y tope de reintegro, que en abril consistió de un 20% de descuento y una devolución de $5.000 por gastar $25.000, al hacer uso de la promoción más usada de la billetera digital esta semana se podrán ahorrar hasta $10.000 entre las dos compras.

Este viernes arrancan los beneficios de mayo de Cuenta DNI

Eso significa que los usuarios podrán acceder a un reintegro mayor en almacenes, verdulerías, carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. Vale recordar que el beneficio aplica únicamente para compras realizadas con Cuenta DNI a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta, y no es válido para clientes con atrasos en sus obligaciones con el Banco Provincia. El reintegro se refleja en los movimientos de la cuenta dentro de los primeros diez días hábiles de realizada la compra.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en abril de 2026

Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.

Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido.

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.