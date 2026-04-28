¿Partidazo o no defiende nadie? La primera semi de la Champions terminó 5 a 4

Dembelé marcó un doblete y fue la máxima figura en un partido que tuvo muchas, de mitad de cancha en adelante.

El Paris Saint Germain de Francia derrotó 5-4 como local al Bayern Múnich de Alemania, por la ida de las semifinales de la Champions League, en un partido inolvidable. Todo lo que tiene de bueno en la faceta ofensiva, desnuda graves problemas defensivos de ambos equipos y augura una revancha con tintes similares por las propuestas de los dos.

Los goles del equipo francés los hicieron Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, ambos por duplicado, además del portugués Joao Neves, mientras que para el Bayern Múnich convirtieron Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Luis Díaz.

Desde los primeros minutos ya se vivió un espectáculo, con ambos equipos yendo para adelante con muchos hombres, aunque dejando varios espacios en defensa. Así fue como, tras varias aproximaciones, el Bayern Múnich se puso en ventaja a los 17 minutos gracias a una buena ejecución de penal de Kane, quien engañó muy bien al arquero rival, que se tiró al otro lado. En los siguientes minutos, el Bayern fue una topadora y tuvo contra las cuerdas varias veces al PSG. Sin embargo, cuando casi nadie lo esperaba, el equipo francés llegó al empate a los 24 minutos gracias a una gran definición al segundo paso de Kvaratskhelia.

Solo 10 minutos después, el PSG desniveló gracias al portugués Neves, que cabeceó dentro del área después de una muy buena ejecución de tiro de esquina de Dembélé. El Bayern, por su parte, tuvo una rápida reacción y a los 41 llegó a la igualdad a través de Olise, que definió muy fuerte desde la medialuna del área. Finalmente, el PSG se puso 3-2 a los 50 de la primera mitad con un penal de Dembélé, para así irse al entretiempo con una ventaja de solo un gol.

En el complemento parecía que el PSG iba a liquidar la serie, ya que en solo 13 minutos se había puesto 5-2 tras las anotaciones de Kvaratskhelia y Dembélé. Pero el Bayern Múnich no se dio por vencido y pudo recortar distancias a través de Upamecano y Luis Díaz, para terminar el encuentro a solo un gol de su oponente y llegar con la ilusión al máximo de cara a la vuelta, que será el próximo miércoles en Alemania.

La actividad en la Champions League continuará este miércoles, con el partido en el que Atlético Madrid de España reciba al Arsenal de Inglaterra.

