El equipo de Luis Enrique le ganó al conjunto alemán por 6-5 en el global y jugará su segunda final consecutiva.

El París Saint-Germain está a un paso de lograr un histórico bicampeonato en la Champions League luego de igualar 1 a 1 como visitante frente al Bayern Múnich y cerrar la serie de semifinales con un global de 6 a 5 a su favor.

Después del emocionante encuentro de ida en París, que terminó 5-4 para el local, el equipo dirigido por Luis Enrique comenzó con ventaja temprana gracias a un golazo de Ousmane Dembelé a los 3 minutos de juego. A partir de ahí, el PSG mantuvo el control del partido y resistió los ataques del Bayern hasta el final

El gol de la esperanza para los alemanes llegó en tiempo de descuento, a los 94 minutos, por medio de Harry Kane, pero no fue suficiente para revertir la serie. De esta manera, el conjunto francés selló su pase a la final de la Champions League, que se disputará el próximo 24 de mayo en Budapest, donde enfrentará al Arsenal.

Para el PSG será su tercera final de Champions League. La primera oportunidad fue en 2020, cuando perdió 1-0 contra el Bayern en Lisboa durante la pandemia. El año pasado, lograron conquistar su primer título europeo al golear 5-0 al Inter de Milán.

El club parisino está a 90 minutos de consagrarse nuevamente campeón, un logro que solo ocho equipos han alcanzado en la historia de la competición.

Por su parte, Luis Enrique aspira a sumar su tercera Champions League como director técnico y la segunda con el PSG. Ya había ganado el título en la temporada 2014-15 con el Barcelona frente a la Juventus, y el año pasado con el equipo francés ante el Inter.