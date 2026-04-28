Advierten riesgo de que Mar del Plata vuelva a quedarse sin gas: reclaman terminar una obra clave

Vista de la Planta Compresora de Las Armas, una obra clave para mejorar el abastecimiento de gas en la región.

Entre el 2 y el 3 de julio del año pasado, amplios sectores de General Pueyrredon se quedaron sin gas, en horas complejas en las que fue necesario racionalizar el consumo del suministro para no generar mayores inconvenientes. Con la llegada de los primeros fríos del año y ante la posibilidad de que los cortes se vuelvan a replicar, desde el Concejo Deliberante reclaman al Gobierno nacional concluir una obra fundamental que permitiría mejorar el abastecimiento de la red.

En esa línea, la Comisión de Obras debatió este martes un proyecto de Acción Marplatense y otro de la Unión Cívica Radical que ponen el foco en la paralización de la Planta Compresora de Las Armas, en el marco del proyecto del Gasoducto de la Costa. La obra tenía un avance del 80% cuando fue frenada por el Gobierno nacional. Especialistas coincidieron el año pasado en que el colapso de julio se debió a factores externos a la red local, vinculados a la falta de abastecimiento, una situación que podría resolverse con la finalización del gasoducto.

La Comisión de Obras del Concejo Deliberante debatió proyectos para reclamar la reactivación de la obra.

“Hace bastantes años venimos dando vueltas con la posibilidad de la culminación de la obra. Con el flujo de Las Armas estaría saldado el problema, que afecta a la producción y a las viviendas”, señaló la concejala radical Vilma Baragiola. Recientemente, su bloque presentó un proyecto para que el Concejo Deliberante solicite al Gobierno nacional información sobre el estado de la obra y, fundamentalmente, si existe un plan de reactivación.

El año pasado, el primer paso lo había dado Acción Marplatense, cuando propuso una resolución para que el Concejo expresara públicamente la necesidad de finalizar la obra. Este martes, la concejala Melisa Centurión fue más allá y, en sintonía con el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (Stigas), advirtió que la obra “está sufriendo un importante deterioro, con caños oxidados”. En ese sentido, planteó que resulta urgente una respuesta, tanto para la producción local como para los hogares residenciales de la Costa Atlántica.

Una hornalla encendida en un hogar, en medio de la preocupación por posibles cortes de gas ante la llegada del frí

“Estos proyectos visibilizan un problema que es muy notorio. Ya arrancó el frío y el año pasado vivimos jornadas complejas, con mucha incertidumbre. Ya van dos o tres años sin que se retome una obra que estaba al 80%”, sostuvo por su parte Juan Manuel Cheppi, del Frente Renovador.

La postura de La Libertad Avanza también formó parte del debate. La concejala Noelia Álvarez Ríos consideró que se trata de "una obra importante para la ciudad" y señaló que se están realizando gestiones para resolver la situación. Indicó además que el tema excede las diferencias políticas y que existe interés en que el proyecto avance.

Tras el intercambio en la comisión, los ediles acordaron retomar el tratamiento en dos semanas, a la espera de que en ese plazo haya definiciones sobre el futuro de la obra.