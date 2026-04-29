María Becerra: “Un jubilado no debería seguir laburando”

Este martes se llevó a cabo en el Arena de Buenos Aires el evento Experiencia Endeavor Sub20 para estudiantes. El cierre estuvo a cargo de María Becerra, quien dio su opinión sobre la actualidad del país y reflexionó sobre la situación de los jubilados.

“Yo siento que el mundo es muy injusto. Siento que hay gente que se mata laburando y no llega a fin de mes y hay gente que no hace nada y que tiene la vida solucionada”, comenzó diciendo.

Acto seguido, “La nena de Argentina” señaló: “Entonces siento que eso me parece muy injusto. Siento que cualquier persona que labura, que cualquier médico, maestra, policía, alguien que estudió, que arriesga su vida, tendría que poder estar tranquilo”.

“Siento que un jubilado no tendría que seguir laburando. Siento que hay un montón de cosas... un montón de cosas que me parece que están mal repartidas en el mundo”, sumó, de manera crítica.

Respecto a su situación personal, María dijo: “Yo la verdad que con lo que hago, que me rompo el lomo, que en mi empresa hay un montón de familias laburando, hay un montón de trabajo que se genera, siento igual que no alcanza y que yo puedo ayudar a muchas más personas con el dinero que estoy haciendo y demás”.

“Siento que puedo y siento que debo porque yo sé que hay algo que está mal, y si yo puedo de alguna manera ayudar a que no esté tan mal, lo voy a hacer desde mi lugar”, cerró.