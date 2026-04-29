Clausuran un taller textil clandestino que funcionaba en una casa usurpada hacía 15 años

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recuperó una propiedad usurpada donde funcionaba un taller textil clandestino en Parque Chas, tras un operativo de la Policía porteña. Había menores que trabajaban en el lugar, y un inmigrante ilegal fue detenido y será echado del país.

El procedimiento fue ordenado por la Unidad de Flagrancia Norte a cargo de la fiscal María Andrea Caleri, ya que el lugar tenía una clausura por riesgo edilicio de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

El ph de Barzana 1236, a una cuadra y media de la avenida De los Constituyentes, estuvo usurpado por más de 15 años y los oficiales debieron ingresar por la fuerza, ya que los ocupas, algunos de ellos de nacionalidad boliviana, se negaban a abrirles. En la planta baja habían montado un taller textil clandestino y en la terraza construyeron viviendas precarias sin permiso de obra.

Un inmigrante boliviano tenía orden de detención.

"Esto es lo que protegen los defensores de okupas. Una casa usurpada por 15 años y adentro 17 menores explotados por extranjeros en un taller textil clandestino. Rescatamos a los chicos y el inmigrante ilegal será expulsado del país. Ley y orden ”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Autoridades del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes comprobaron que había menores que trabajaban allí. Se le dio intervención también a la Dirección de Migraciones y resultó que allí vivía un inmigrante boliviano que tenía orden de detención por pedido del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal 7, a cargo de Lara Correa. Le habían cancelado la residencia a fines de 2022.