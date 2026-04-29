Un camionero se descompensó al volante, perdió el control y atropelló a una chica

Un camionero se descompensó al volante y atropelló a una chica. Imagen ilustrativa

En las últimas horas, un accidente que pudo convertirse en tragedia mantuvo en vilo a los vecinos del barrio porteño de Palermo. Un camionero se descompensó al volante, chocó, volcó y atropelló a una joven.

El SAME llegó rápidamente al lugar de los hechos y trasladó a los dos heridos al hospital. Ocurrió en la intersección de las avenidas Sarmiento y Libertador, a metros del Monumento de los Españoles.

Según Noticias Argentinas, el conductor, de 42 años, habría sufrido una convulsión. Ello habría originado el choque contra un poste de luz y un árbol, en un primer momento, y el posterior vuelco.

La joven que fue atropellada tras la pérdida de control del vehículo tiene 22 años. Fue trasladada en ambulancia al Hospital Pirovano con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de consciencia. El conductor, por el contrario, fue llevado al Hospital Rivadavia.