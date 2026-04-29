Cayó un árbol gigante sobre una plaza marplatense: de milagro no hubo víctimas

El fuerte viento del sudoeste, en plena vigencia del alerta meteorológico, es total protagonista este miércoles y el sur de Mar del Plata es uno de los afectados, con la caída de un gran árbol, que de milagro no causó heridos ni daños de consideración.

Vecinos alertaron a 0223 que el hecho ocurrió esta mañana, cuando un enorme ejemplar que estaba en un sector de la Plaza Revolución Francesa de Punta Mogotes, se desplomó en cuestión de segundos.

Según se puede ver en las imágenes, el pesado ejemplar no tenía raíces de gran profundidad.

El hecho no causó ningún tipo de sorpresa y sobresalto porque la plaza tiene décadas y muchos árboles añosos. Normalmente cuando hay algo de viento pueden llegar a caerse”, expresó a este medio un vecino de la zona, cercana a la esquina de Luis Vernet y Carasa.

Algunos habitantes de la zona, comentaron que si el accidente habría ocurrido en verano o durante un fin de semana, “habría sido una tragedia”.

A pesar de las enormes dimensiones del ejemplar arbóreo, su caída no obstaculizó el sector de los baños públicos ni de los juegos infantiles.

En caso de inconvenientes producidos por el temporal, como emergencias relacionadas con la caída de árboles, postes o voladura de techos, favor de comunicarse a Defensa Civil, al 103.