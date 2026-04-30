Fue a la estación de servicio, le quisieron robar la moto y se defendió a los tiros

Una violenta e inesperada situación se desarrolló entre los surtidores de una estación de servicio. Dos delincuentes le quisieron robar a un repartidor, pero este se dio vuelta y les empezó a tirar con su arma.

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Mientras esperaba que le llenen el tanque, el hombre advirtió la presencia de dos motochorros que merodeaban el playón con actitud sospechosa. Finalmente se dirigieron a él para asaltarlo.

Entonces, el delivery extrajo un arma de fuego que llevaba en el interior de la mochila térmica y disparó, lo que derivó en un intercambio de balazos en pleno predio de la estación de servicio.

Durante el enfrentamiento, el playero que se encontraba trabajando en el lugar quedó en medio de la balacera y buscó resguardarse detrás de los surtidores para evitar ser alcanzado por los proyectiles. Uno de los asaltantes resultó herido en una pierna.

Fuga de los ladrones y actuación de la policía

Los delincuentes intentaron huir en la moto en la que se movilizaban, pero perdieron el control y chocaron contra una columna de alumbrado público, tras lo cual cayeron al suelo y continuaron la fuga a pie, dejando el rodado en el lugar.

Voceros policiales señalaron que el vehículo fue secuestrado para peritajes, mientras que tanto el repartidor como el empleado de la estación resultaron ilesos.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que procura identificar y detener a los sospechosos.