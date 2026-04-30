Macabro hallazgo en un edificio del centro: descubren el cuerpo de una mujer que llevaba varios días fallecida

Macabro hallazgo en un edificio del centro: descubren un cuerpo de una mujer que llevaba varios días fallecida

El cuerpo de una mujer sin vida fue hallado este jueves por la tarde en un edificio del macrocentro marplatense, después de una denuncia al 911 por olores nauseabundos que hicieron los vecinos del domicilio.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el macabro hallazgo en un departamento del cuarto piso tuvo lugar a media tarde en un edificio de Falucho y Santiago del Estero. La víctima, una mujer cuya edad se desconoce, vivía sola.

El descubrimiento tuvo lugar después de que vecinos denunciaran olores nauseabundos dentro del complejo de viviendas, lo que motivó un operativo que se materializó esta tarde: autoridades policiales y judiciales irrumpieron en el departamento y descubrieron el cadáver en estado de descomposición.

El resultado de la autopsia que se le practicará en las próximas horas permitirá dilucidar la fecha y las causas de su muerte, aunque se presume que fue de forma natural. En el caso ya interviene la Justicia en el marco de una causa por averiguación de causales de muerte.