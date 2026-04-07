Insólito video: para evitar robos, entró la moto al living, se le trabó el acelerador y destrozó todo

Un vecino de Mar del Plata quiso ingresar su moto al living de su casa para evitar ser víctima de un hecho de inseguridad, pero vivió un momento de extrema tensión cuando el vehículo se salió de control.

La práctica parece ser incómoda (y lo es) pero se volvió habitual en miles de vecinos de país, y especialmente de la ciudad. Con la única finalidad de impedir que se lleven los rodados, las personas los ingresan a sus hogares y se transforman casi en un mueble más.

En este caso, el hecho tuvo un desenlace distinto y la escena quedó registrada en una cámara de seguridad. Al atravesar la puerta de entrada con la moto aún en marcha, el acelerador se trabó y el hombre perdió el control. Como consecuencia, derribó la puerta de ingreso, chocó contra una bicicleta y terminó impactando contra los muebles.

Una mujer que se encontraba en otra habitación se encontró con el panorama al salir: el televisor estaba destrozado en el piso y un estante con varios objetos frágiles también había quedado destruido.

“¡Ay, Dios mío, qué susto!”, exclamó, visiblemente conmocionada. De inmediato, le preguntó a su pareja si estaba herido e intentó asistirlo.

El hombre explicó que el problema fue el acelerador: “Se me trabó, no la podía frenar”, dijo, mientras intentaba acomodar la puerta dañada.

A pesar del increíble episodio, no hubo heridos y todo quedó reducido a importantes daños materiales y un enorme dolor de cabeza. Con el susto aún presente, ambos coincidieron en que la situación pudo haber sido mucho peor.