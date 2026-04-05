Video: motochorros quisieron llevarse un auto, pero la alarma vecinal los hizo escapar

Un intento de robo se produjo en Gianelli y Magallanes -barrio Las Avenidas- cuando al menos dos delincuentes, uno de ellos en moto, intentaron sustraer un auto que se encontraba en la entrada de una vivienda.

En el video que fue filmado por una vecina se observa el momento en que uno de los asaltantes daba vueltas en el rodado, mientras su cómplice increpaba a la mujer que permanecía dentro del Volkswagen Gol.

Cuando el vehículo estaba por abandonar la trotadora, activaron la alarma vecinal que dio aviso a la policía y un vecino abandonó su vivienda e intentó detener a los delincuentes, quienes finalmente abandonaron la escena sin el botín.

De acuerdo a denuncias de otros frentistas, en la noche del jueves tres sujetos en moto robaron un auto estacionado en Rosales y Carlos Gardel, y entienden que serían los mismos agresores.

A su vez, a través de redes sociales, más usuarios indicaron que la inseguridad no para de crecer y parece "una zona liberada", al mismo tiempo que otros aseguraron que la situación se repite por toda la ciudad.