Los Mirlos llegan a Brewhouse con su histórica cumbia amazónica psicodélica

La icónica banda peruana Los Mirlos desembarcará en Mar del Plata este sábado 11 de abril para ofrecer un show cargado de historia, cultura y sonido psicodélico en la Ciudad Cultural Brewhouse Puerto.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el grupo es considerado pionero de la cumbia amazónica, un estilo que fusiona la música tradicional andino-amazónica con influencias de la psicodelia, dando lugar a una identidad sonora única que marcó a generaciones en toda América Latina.

Formada oficialmente en Lima en 1973, aunque con origen en la ciudad de Moyobamba, la banda logró expandir su música más allá de las fronteras peruanas durante las décadas del 80, 90 y 2000, consolidándose como un referente del género tropical. Su propuesta no solo invita al baile, sino que también conecta con nuevas audiencias interesadas en sonidos alternativos y raíces culturales.

Actualmente, Los Mirlos continúan difundiendo la cultura de la selva peruana en escenarios de todo el mundo, manteniendo vigente un estilo que combina tradición y modernidad.

La formación actual está integrada por Danny Jhonston (guitarra), Jorge Rodríguez (voz), Jorge Luis Rodríguez (teclado y guitarra), Genderson Pinedo (timbales y batería), Carlos Rengifo (congas y bongó), Dennis Sandoval (bajo) y Junior Soto (voz).

El show en Mar del Plata promete ser una experiencia distinta dentro de la agenda cultural local, con un recorrido por los clásicos de la banda y la potencia de un sonido que, a más de 50 años de su creación, sigue vigente y en expansión.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma cultutickets.com.