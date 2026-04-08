Huyó con su hijo menor tras las amenazas de muerte de su pareja: lo atraparon

Un hombre de 35 años que amenazó con matar a todo el grupo familiar en su casa del barrio Parque Camet fue aprehendido tras un operativo cerrojo luego de que la mujer pudiera escapar con su hijo menor en brazos.

Fueron efectivos de la comisaría decimoquinta y del Escuadrón de Caballería los que aprehendieron al sujeto tras la situación de violencia de género que se vivió en el inmueble ubicado en inmediaciones de las calles San Francisco de Asís y La Primavera.

Según se estableció, momentos previos el imputado mantenía retenida a su pareja en el domicilio, profiriendo amenazas de muerte hacia su grupo familiar si la misma se retiraba del lugar. En ese contexto, la víctima logró defenderse con un elemento cortante, hirió en la mano izquierda y logró escapar con el menor.

Tiene 35 años.

Con las características aportadas, el personal policial implementó un operativo, logrando interceptar y aprehender al sujeto en inmediaciones de Las Lambercianas y Gandhi.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la dependencia, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación por el delito de amenazas agravadas por el vínculo y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.