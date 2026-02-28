Violencia de género: quedó detenido tras encerrar y amenazar a su pareja

Durante la madrugada del sábado, un hombre fue aprehendido en el barrio El Progreso gracias a un llamado al 911. El acusado habría privado de la libertad, amenazado y agredido a su pareja.

A partir del alerta, personal de la Comisaría 3ª de Mar del Plata procedió a la aprehensión de un hombre de 51 años en un domicilio ubicado en Roque Sáenz Peña y Tripulantes del Fournier, acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad, amenazas calificadas y lesiones agravadas, en el marco de un grave hecho de violencia de género.

Efectivos policiales asistieron al domicilio tras un llamado al 911.

Según pudo saber 0223, el imputado mantuvo privada de su libertad a su pareja, encerrándola bajo llave y sustrayéndole el teléfono celular para impedir que solicitara ayuda. Durante el tiempo que estuvo cautiva, el agresor la habría amenazado de muerte y con incendiar la vivienda, además de agredirla físicamente, provocándole lesiones.

Tras la intervención policial, además de la aprehensión del hombre, se procedió al secuestro de un caño metálico de aproximadamente 60 centímetros, que habría sido utilizado durante el hecho y que fue hallado en el lugar.

En la causa interviene la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.