Voucher Educativo 2026: abrió la inscripción para el programa que facilita el pago de cuotas escolares

Abrió la inscripción para el programa que facilita el pago de cuotas escolares.

El Ministerio de Capital Humano de la Nación abrió la convocatoria para el programa Vouchers Educativos 2026, que consiste en una prestación temporaria para las familias que tienen hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos el 75% de aporte estatal.

Esta mañana fue publicado en el Boletín Oficial a través de la Resolución 205/2026, en la cual se informó que estas prestaciones estarán a cargo de la Secretaría de Educación, dependiente de Capital Humano. Será la tercera edición del programa, que en el 2024 y el 2025 ya entregó un monto mensual a los beneficiarios, de marzo a diciembre inclusive.

En la resolución se llama a “convocar a la inscripción correspondiente para el año 2026 del Programa de Asistencia Vouchers Educativos" y se establece la fecha tope en el 30 de abril del 2026.

De qué se trata el sistema de Vouchers Educativos

Este programa fue creado para facilitar el pago de cuotas en los establecimientos educativos de inicial, primario y secundario. Para acceder al beneficio es necesario que los ingresos del grupo familiar no superen los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, lo que equivale a unos $2.504.600.

Además, para poder cobrarlo, los beneficiarios no deben tener atrasos en el pago de las cuotas escolares. Si hay dos o más cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la deuda. Los inscriptos deberán presentar: