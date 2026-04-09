Requisaron camioneta empleada para un robo: hallaron un revólver y un inhibidor

Nueve días después del robo de varios elementos del interior de una camioneta Toyota HIlux y tras identificar a uno de los autores, la requisa del rodado empleado para el hecho y secuestrar un arma de fuego, un celular, un Handy inhibidor y una pantalla táctil, botín del robo.

El pasado 31 de marzo un hombre denunció que autores ignorados, previo violentar su vehículo, sustrajeron distintos elementos del interior. A partir de tareas investigativas y registros fílmicos se logró identificar una camioneta Dodge Journey empleado por los autores, lo que derivó en la aprehensión de un hombre de 47 años y el secuestro del rodado.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría segunda.

En el marco de las directivas que impartió el fiscal Joaquín Morán, de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA), este lunes se hizo la requisa del rodado con el hallazgo y secuestro de los elementos detallados.

Apenas finalizada la tarea, las autoridades judiciales ordenaron la notificación de formación de causa por el delito de Tenencia Ilegal de arma de fuego y la remisión del arma a Policía Científica.

La pantalla secuestrada fue restituida al dueño.