Video: así fue la persecución de los ladrones que robaron dos camionetas de una concesionaria

Los autores son intensamente buscados y se analizan distintas cámaras de seguridad de la zona para poder identificarlos.

Una pareja que conducía su auto particular por una de las principales avenidas logró capturar y robar la fuga de los ladrones en las dos camionetas robadas de una concesionaria. Para sorpresa, decidieron escapar por las arterias con mayor tráfico de Mar del Plata, cerca de las 17, hora pico del tránsito local.

Un hecho que conmociona a Mar del Plata.

"Primero se fueron por Juan B. Justo y luego doblaron en Champagnat para el lado de Rodríguez Peña", le dijo una testigo a 0223. Circulando entre los vehículos que generaban un pequeño embotellamiento, se ve a los dos delincuentes maniobrar de un carril a otro intentando fugarse.

Las imágenes fueron captadas minutos antes del choque que impactó a todos en la tarde del miércoles.

Un robo de película

Dinero, una pistola y dos camionetas VW Amarok. Ese fue el botín de un asalto a una concesionaria el miércoles a la tarde que terminó con un móvil de Prefectura Naval Argentina destrozado contra un poste y los rodados sustraídos abandonados en un descampado.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho ocurrió minutos antes de las cinco de la tarde en un local de compra y venta de autos en jurisdicción de la comisaría decimosexta.

Buscan a los dos ladrones, que escaparon en otro vehículo.

Tras el aviso al 911, personal de Fuerza Barrial de Aproximación y de Prefectura comenzó una persecución: si bien perdieron de vista a los rodados, ambos aparecieron en un descampado de calle Alberti y 228.

Desde allí los autores escaparon en un Peugeot 208 de color blanco que fue seguido por los prefectos hasta que colisionó con un poste: ambos ocupantes fueron trasladados a un centro asistencial.

Los autores son intensamente buscados y se analizan distintas cámaras de seguridad de la zona para poder identificarlos.