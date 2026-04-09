Video: lo asaltaron en la puerta de su casa y se llevaron el auto en sólo 15 segundos

Otro episodio de inseguridad quedó registrado en la ciudad de Mar del Plata: en este caso, la cámara de seguridad del vecino captó cómo le robaban a un joven en la puerta de su casa.

El hecho ocurrió en la mañana, cerca de las 10, bajo la lluvia del día miércoles. La víctima subió a su auto rojo, un Volkswgen Gol, en la puerta de su garage. Sin embargo, en cuestión de segundos tres delincuentes aparecieron en escena, lo maniataron y le robaron el vehículo.

Como se ve en el video, los ladrones se meten en el coche sin mediar palabra y atacan al damnificado. Reducido, el joven tuvo que entregar el auto. En 15 segundos los tres delincuentes bajaron al conductor, se acomodaron en los asientos de adelante y de atrás y escaparon con el coche.

El hurto se efectuó en el barrio El Jardín, donde los vecinos denuncian que hay "una zona liberada", definición a la que arribaron por la repetición de los hechos delictivos.